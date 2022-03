Travaux au Luxembourg : Ça va être un joyeux bazar à Howald jusqu’à la fin de l’année

HESPERANGE - Une portion du Rangwee sera fermée à la circulation du 4 avril jusqu'au mois de décembre.

Les habitués du secteur le savent: la circulation n’est pas près de s’améliorer dans le secteur déjà difficile du Rangwee. La faute notamment à l’arrivée du tram, l’Administration des ponts et chaussées a indiqué ce mercredi qu’à partir du 4 avril et jusqu’au mois de décembre, le Rangwee serait fermé entre la rue du 9 mai 1944 et le tunnel. 250 petits mètres qui vont complexifier le trafic déjà dense à cet endroit.

Si le tunnel restera accessible au trafic, une déviation – via la route de Thionville et le tunnel Albert Bousser - sera mise en place pour rejoindre le rond-point Gluck depuis la rue du 9 mai 1944 et vice-versa. (voir plan ci-dessus).

Les Ponts et Chaussées indiquent que la situation devrait s’améliorer au moment de la rentrée scolaire à l’ouverture de la nouvelle N3/N40 (entre le pont Buchler et la rue de Neufchâteau). À noter que la circulation sera également interdite aux piétons du 4 au 17 avril. Ils seront invités à passer par les terrains de tennis (rue des Scillas) et la rue Auguste Scholer. Les lignes de bus seront également perturbées.