Nouvelles rassurantes: «Ca va super bien»: Florent Pagny chante sur «France 2»

Il est apparu dimanche soir dans «20h30 le dimanche», sur France 2, une nouvelle fois le crâne rasé. Et il s'est voulu rassurant: «Ça va super bien (...) Je vais faire une troisième chimiothérapie et puis ensuite on ira regarder ce qu’il s’est passé», a-t-il souri. «De toute façon, je serai toujours en contrôle et avec cette immunothérapie - que je ne lâcherai plus, je ne ferai plus deux fois la même bêtise - que je vais devoir organiser et suivre pendant quelques années».

«Cette maladie m'a emmené ailleurs»

Mais il l'assure, il continue d'avoir des projets parce que «si on commence à s'enterrer, à rentrer dans des angoisses à se fermer avec juste cette maladie ce n'est pas possible (...) Ce n'est pas parce qu'on est en traitement qu'on ne fait plus rien». Une épreuve qu'il évoque dans son autobiographie «Pagny par Florent», qui sort mercredi: «Cette maladie m'a emmené ailleurs, m'a forcé à remettre en question mes fondamentaux à me battre pour ma peau, à me reconstruire (...) Je me suis construit jusqu'à mes 60 ans maintenant je me reconstruis et ça me donne tellement de force».