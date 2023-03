Benoît Poelvoorde: «Ca vibre dans mon derrière, c'est François Damiens!»

«Je suis en train de commettre une faute impardonnable, j'ai oublié de couper mon téléphone et ça vibre dans mon derrière»: Benoît Poelvoorde a fait le show sur le plateau de France 5 jeudi soir alors qu'il venait présenter le film «Normale» avec le réalisateur Olivier Babinet (sortie en salles le 5 avril). «C'est sûrement un con qui me dit: ''Hé t'es en train de passer à la téloche!"» et il sourit: «Devinez c'est qui? François Damiens!».