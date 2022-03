Festival - Le Cabaret Vert fait son retour avec Stromae et un cinquième jour

À moins d'une heure et demie du Luxembourg, dans les Ardennes, le festival Cabaret Vert sera de retour pour une 16ème édition du 17 au 21 août. Un retour en force sur cinq jours avec des têtes affiches au rendez-vous. Slipknot, Liam Gallagher, Pikies, Orelsan, SCH ou encore H.E.R., les stars seront au rendez-vous à Charleville-Mézières.

Un sacré palier pour un festival associatif toujours focalisé sur son dessein originel de «défendre le territoire des Ardennes». «Cette réussite, on la doit à beaucoup de travail, un bon entourage, des paris gagnés, un peu de chance, mais également à un public transfrontalier qui vient de France, de Belgique et de plus en plus du Luxembourg», salue le directeur.

«C'est le genre qui se renouvelle le plus, celui qui fait le plus de ventes et qui remplit les tournées», justifie le directeur qui insiste sur les maîtres-mots du festival: énergie et état d'esprit rock'n'roll. Écologie aussi, le Cabaret Vert ayant la particularité de promouvoir le développement durable et la production locale.