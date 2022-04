Au Luxembourg : Caché dans le coffre de la voiture pour échapper à la police

ETTELBRUCK - Un individu s'est glisssé dans le coffre d'un véhicule pour ne pas être interrogé par la police après des heurts à Ettelbruck, dans la nuit de samedi à dimanche.

Vers minuit, un individu a appelé la police pour signaler qu'une de ses connaissances avait été frappée dans un bar et qu'un groupe d'hommes attendait devant l'établissement avec l'envie d'en découdre. La police a immédiatement mobilisé plusieurs patrouilles qui se sont rendues sur les lieux.

Une fois sur place, ils ont constaté que le groupe avait fui, en prenant soin, avant, de lacérer les pneus de la voiture de la victime. Ils ont immédiatement été pris en chasse et retrouvés à bord d'une voiture, toujours à Ettelbruck.

Les occupants ont été contrôlés et un couteau a été trouvé dans l'habitacle, ainsi qu'un pistolet à air comprimé et un coup-de-poing américain. Dans le coffre, les fonctionnaires ont trouvé un individu qui s'était caché pour échapper à la police. Au cours de l'enquête, les policiers ont découvert que d'autres véhicules avaient été endommagés. Le procureur a été informé et une plainte a été déposée.