Présidentielle américaine : «Caché» dans l’ombre, Joe Biden affine sa stratégie

Alors que Donald Trump sillonne les États-Unis malgré la pandémie, Joe Biden se fait discret et opte pour des petites rencontres près de chez lui. Une stratégie payante.

Face à Donald Trump qui sillonne les États-Unis malgré la pandémie, Joe Biden, masqué, opte pour des petites rencontres proches de chez lui. Et malgré les moqueries du président républicain, qui l’accuse de se cacher, le candidat démocrate à la Maison-Blanche prend le large dans les sondages. En effet, sa campagne en sourdine lui réussit puisqu’il mène non seulement dans les sondages nationaux – de dix points, selon la moyenne du site spécialisé RealClearPolitics – mais aussi dans une demi-douzaine d’États pivots, qui font et défont les présidentielles américaines.

Il faudra affronter le milliardaire

Une salle presque vide

«Biden se cache»

«On peut parler pendant deux heures mais c’est ce qu’on dit qui compte», balaie Amy Dacey, stratège démocrate qui enseigne à l’American University et avait conseillé Barack Obama et John Kerry pour leurs campagnes. «L’équipe et le vice-président Biden parlent aux habitants et aux médias locaux, en allant là où ils sont et non pas en leur demandant de venir là où ils se trouvent, et cela marque un important contraste» avec Donald Trump, déclare-t-elle.