Au Kenya: Caché sous un niqab, il participe à un tournoi féminin d'échecs

Au fil des tours, plusieurs signes leur avaient mis la puce à l'oreille, a raconté dimanche John Mukabi, confirmant une information de la BBC: «Le premier indice que quelque chose ne collait pas, c'est quand j'ai fait un tour avec un photographe pour prendre des photos. Quand on est revenus à l'ordinateur pour identifier les personnes, son nom était Milicent Awour. On s'attendait à un nom musulman. C'était un peu bizarre, mais il est possible que des gens avec des noms chrétiens soient musulmans…».

«Les arbitres ont aussi remarqué quelque chose: après les parties, cette personne disparaissait et ne revenait qu'à quelques minutes du tour suivant», a poursuivi le dirigeant kényan. Sa carrure, avec des épaules «plus masculines que féminines», et ses chaussures, un modèle «principalement associé aux hommes», ont également interpellé.

3 300 euros pour la vainqueur

Son résultat au troisième tour - une victoire face à une joueuse kényane «très expérimentée» ayant participé six fois à la prestigieuse Olympiade d'échecs - a convaincu les juges d'intervenir. À l'issue du tour suivant, après une défaite de peu face à une Ougandaise, «les arbitres l'ont pris à part et une femme arbitre l'a accompagné aux toilettes où on lui a demandé d'enlever le hijab» (niqab), a détaillé John Mukabi. «Il a immédiatement admis qu'il était un homme. Il a été exclu et les scores (de ses matches) ont été inversés (...) Il a dit que ce sont des problèmes financiers qui l'ont amené à agir ainsi».