Cachez ces formes que je ne saurais voir

Le magazine Vogue frappe fort dans son numéro de mai en réunissant des mannequins de renommée mondiale, simplement vêtues… d’un drap.

Pas de fringues haute couture et de bijoux ostentatoires. Un voile de poudre, un coup de spray (et sans doute des heures de coiffage et maquillage!) et un simple bout de tissu, voilà une photo qui devrait en faire fantasmer plus d’un!