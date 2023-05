Commerce / Mobilité : Cactus entre en gare centrale de Luxembourg

1 / 9 Cactus embarque en gare de Luxembourg. L'essentiel La boutique a été inaugurée ce mercredi. L'essentiel L'essentiel

Pendant plusieurs décennies, l’endroit a permis à d’innombrables voyageurs de lire une multitude de magazines ou de journaux. Il y sera désormais possible de se restaurer grâce à un nouveau concept imaginé par les Chemins de fer luxembourgeois et l’enseigne de supermarchés Cactus. Le «CFL Cactus Shoppi» a en effet été inauguré, ce mercredi 10 mai 2023, et quelque chose nous dit que le concept ne manquera pas de visibilité auprès des 80 000 voyageurs qui fréquentent quotidiennement la gare de Luxembourg.

«La gare a fondamentalement changé et c’est un centre d’affluence», souligne Laurent Schonckert, administrateur-directeur du groupe Cactus. «Pourquoi ne pas penser à la gare avec un concept de proximité? C’est un moment fort de confiance avec les CFL. Ce ne sera pas facile, mais à nous de faire en sorte que les gens rentrent dans notre nouveau ''CFL Cactus Shoppi''. Ce sera également une superbe vitrine pour nos produits grand-ducaux et on pourrait décliner ce concept dans d’autres gares du pays».

«Surpris par l’attractivité»

Sur une surface commerciale de 130 mètres carrés, un premier constat saute aux yeux: l’espace a été intelligemment pensé pour proposer un maximum de produits dans «une belle ambiance», typique «de l’épicerie du coin». «La première impression est très positive», se félicite Marc Wengler, directeur général des CFL. «Les gens ont l’air surpris par la belle attractivité de ce magasin qui propose de très nombreuses choses sur une surface assez modeste».

Au «CFL Cactus Shoppi», 15 personnes ont été engagées pour faire tourner cette nouvelle enseigne dès le petit matin, et ce, jusqu’en début de soirée. «Le food-to-go et l’épicerie de proximité nous étaient réclamés», indique Marc Wengler. «On n’oublie pas non plus les services postaux, la presse ou encore le tabac. En collaborant avec Cactus, nous sommes avec une entreprise de taille identique aux CFL. Avec une culture d’entreprise semblable et une extrême complémentarité au niveau des compétences».