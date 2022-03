Au Luxembourg : Cactus s'engage pour l'environnement

WINDHOF – La chaîne de supermarché a annoncé vendredi vouloir réduire sa consommation de papier, dans le cadre de sa campagne en faveur de l'environnement.

Lancée en 2021, la campagne «Changeons ! Agissons !» du groupe Cactus veut marquer l'enagement de l'enseigne en faveur de l'environnement. «Par des promesses, des engagements et des projets concrets, léquipe Cactus, met tout en œuvre pour protéger l’environnement, favoriser la consommation durable, appliquer des conditions sociétales exemplaires et promouvoir un mode de vie sain» précise le groupe dans son communiqué.

Le groupe Cactus a donc décidé de passer d’ici 6 mois à une politique de communication réduisant la consommation de papier d’au moins 50% dans un premier temps et prévoit de faire plus dans les mois à venir. Selon le groupe, ces mesures permettraont d’atteindre une future réduction de 345 tonnes de papier/par année. «Abstraction faite aux arbres ainsi non abattus, cette décision permet également d’économiser 500l d’eau par kilo de papier non produit» a précisé le groupe.