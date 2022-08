Au Luxembourg : Cactus veut verdir sa communication

LUXEMBOURG – Cactus se tourne davantage vers le digital pour ses promos et mise sur un partenariat avec L’essentiel.

Le distributeur a noué un partenariat avec L'essentiel.

«Moins de papier et plus de promotions». Cactus étrenne un nouveau mode de communication à compter du mois de septembre. Chaque mardi, dans votre quotidien imprimé L’essentiel, le distributeur luxembourgeois informera ses clients de ses nouveautés et autres promotions. Un «journal dans le journal», «permettant de suivre l’actualité tout en recevant des astuces et recommandations pour un achat malin», résume Cactus, dans un communiqué publié lundi.

Ce partenariat avec L’essentiel s’inscrit dans une nouvelle stratégie de communication adoptée par le groupe, davantage orientée vers le digital. Cactus compte ainsi annoncer «ses meilleures promotions notamment via app, web et online newsletter Cactus, via tous les grands médias sociaux, via Biscuit App et autres Woodee, voire via les écrans digitaux de ses propres points de vente». Aussi, l’hebdomadaire «Cactus Home», orienté tendances du jardin, de la cuisine et de l’équipement de la personne, sera distribué en mains propres, les vendredis.

«Cette nouvelle communication marque la fin du dépliant toutes boîtes Cactus Week distribué tous les mardis dans les boîtes aux lettres nationales et régionales, et diminuera concrètement l’impression et l’utilisation de 7 198 557 m2 de papier sur une période de douze mois pour le groupe Cactus», s’est-il justifié.