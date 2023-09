Six cadavres découverts là où des jeunes avaient été enlevés

Un jeune retrouvé blessé

L’un des sept jeunes qui avaient été enlevés, Yobani Acevedo, 18 ans, a été retrouvé blessé dans la ville de Villanueva. Hospitalisé et souffrant de plusieurs contusions, y compris de possibles fractures à la tête et au nez, son état a été jugé «stable», selon le communiqué du parquet.

«Il y a six jeunes corps qui ont été trouvés dans les environs» où a été retrouvé Yobani Acevedo, mais «nous devons attendre par respect pour les familles», a déclaré à la presse le secrétaire du gouvernement de Zacatecas, Rodrigo Reyes. Deux suspects ont été arrêtés à Villanueva et «il y a une forte probabilité qu’ils soient liés» à l’incident, a ajouté Rodrigo Reyes.

Lutte entre cartels

Début août, cinq autres jeunes, amis d’enfance, ont été enlevés à Lagos de Moreno, dans l’État de Jalisco (ouest), et n’ont à ce jour pas été retrouvés, les autorités estimant qu’ils ont probablement été tués. Cette affaire avait déjà ému le pays, leur captivité et leur torture avaient été rendues publiques dans une photo et une vidéo diffusées sur les réseaux sociaux. Sept autres personnes, dont des membres de la communauté LGBT, ont également disparu le 1er septembre, dans un centre de réhabilitation de l’État de Guerrero, dans le sud du pays.

Zacatecas, situé sur une route du narcotrafic vers les États-Unis, est le théâtre de lutte entre les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), deux des plus grandes organisations criminelles du pays. Avec plus de 420 000 assassinats et 100’000 disparitions depuis le lancement en 2006 d’une offensive militarisée contre les trafiquants de drogue, le Mexique est l’un des pays les plus violents au monde.