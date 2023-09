Les corps des victimes présentent-ils des risques pour la santé?

Contrairement à une croyance profondément ancrée, les dépouilles des victimes de catastrophes naturelles ne présentent pas de risque particulier pour la santé, ont rappelé la Croix-Rouge et l'OMS.

Pas d'épidémie

Comme en Libye, frappée par des inondations meurtrières, ou au Maroc, ébranlé par un violent séisme, les catastrophes naturelles peuvent causer des milliers de victimes. Enterrées sous les décombres, jonchant les ruines ou flottant sur l'eau, elles présentent un spectacle terrible qui incite souvent à enterrer les dépouilles au plus vite.

Mais une mauvaise gestion des morts -trop hâtive- peut entraîner des souffrances mentales et causer des problèmes juridiques pour les proches des victimes. En règle générale, les dépouilles des victimes d'une catastrophe naturelle -ou d'un conflit- ne provoquent pas d'épidémies, car les personnes meurent à la suite de blessures, de noyade ou de brûlures et ne sont donc d'ordinaire pas porteuses d'organismes susceptibles de provoquer des épidémies, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Croix-Rouge.