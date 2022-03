Entreprise en Alsace : Caddie joue sa survie d'ici la fin du mois

DETTWILLER - L'emblématique fabricant de chariots de supermarché en faillite bénéficie d'un court répit, qui doit permettre au seul candidat à la reprise de trouver des fonds.

Le tribunal judiciaire de Saverne (Bas-Rhin) a laissé mardi un nouveau court répit à l'emblématique fabricant de chariots de supermarchés Caddie, en faillite, dont le seul candidat à la reprise doit encore trouver les financements nécessaires. Le tribunal a décidé «d'un renvoi de huit jours, jusqu'à mardi prochain», a indiqué l'administrateur judiciaire, Me Claude-Maxime Weil, à l'issue d'une audience à la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.

«Tout le monde est d'accord pour essayer de trouver une solution, mais il faut que dans huit jours, on ait des marques de financement concrètes», a-t-il expliqué. À l'issue du délai initial fixé en janvier au moment du placement en redressement judiciaire de la société alsacienne, deux lettres d'intention et une «offre avec conditions suspensives», émanant de l'actuel patron Stéphane Dedieu, avaient été formulées.

Les deux lettres d'intention ne sont désormais plus d'actualité, un projet de société coopérative et participative (Scop) n'ayant notamment pas reçu un soutien suffisant des 139 salariés. Seule demeure donc l'offre de Stéphane Dedieu, conjointe avec l'actuel distributeur italien de Caddie et un investisseur allemand, qui prévoit de conserver 111 emplois. «Je n'ai pour l'instant pas terminé le tour de table pour le financement», a expliqué à l'AFP avant l'audience M. Dedieu, indiquant être «en discussions avec d'autres investisseurs alsaciens».