En Alsace : Caddie sauvé et repris par le groupe Cochez

DETTWILLER – Le célèbre fabricant de chariots de supermarché a échappé à la liquidation, grâce au feu vert de la justice à son rachat par le groupe Cochez, mais va perdre près d'un cinquième de ses effectifs.

À l'issue d'une audience à huis clos de plus de deux heures, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne (Bas-Rhin) a accepté l'offre de reprise présentée par l'industriel nordiste, comme le souhaitaient les administrateurs judiciaires. Placé en redressement judiciaire début janvier, Caddie pourrait prendre ainsi un nouveau départ, après des semaines d'incertitudes, ses effectifs étant toutefois ramenés de 139 à 113 salariés.

«Ce n'est pas une opération financière pour moi. Ce qui me motive est la sauvegarde d'un patrimoine industriel en voie de disparition», a souligné Pascal Cochez, fondateur du groupe du même nom, désireux de «lancer une reconquête commerciale» pour les chariots Caddie. «Monsieur Cochez est un repreneur d'entreprises, s'il met l'argent, c'est qu'il y croit», a considéré Claude-Maxime Weil, l'un des administrateurs judiciaires.

Le groupe Cochez à la rescousse

Le groupe Cochez, spécialisé dans le transport et les services industriels, est basé à Valenciennes et compte 330 employés au total. Il a notamment repris en 2019 les denteliers Desseilles et Noyon, fleurons de l'industrie de la dentelle à Calais.