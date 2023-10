Californie: Branle-bas de combat sur la grande roue de Santa Monica

Les pompiers ont fait évacuer les occupants de la grande roue, tout comme les visiteurs du parc d’attractions et de la jetée. En parallèle, des policiers tentaient tant bien que mal de convaincre l’homme de redescendre. Quelques minutes plus tard, les autorités ont confirmé que l’homme n’était pas réellement en possession d’explosifs et qu’il avait été hospitalisé «pour une évaluation». Les lieux ont rouvert au public peu après, et les exploitants ont remercié les intervenants pour leur «réaction rapide».