Californie: La joie de vivre de Bruce Willis a disparu

Dans une interview accordée au «New York Post», le producteur a raconté qu’il essayait de rendre visite au héros de «Die Hard» chaque mois depuis qu’il est atteint d’aphasie et de démence. «J’ai vraiment essayé de rester dans sa vie», a-t-il confié. Au fil du temps, Glenn a constaté que l’Américain de 68 ans avait de plus en plus de mal à communiquer. «Ce qui est tellement hallucinant avec sa maladie, c’est que si vous avez déjà passé du temps avec Bruce Willis, vous savez que personne n’avait plus de joie de vivre que lui. Il aimait la vie et adorait se réveiller chaque matin et essayer de vivre pleinement sa vie», a-t-il poursuivi.