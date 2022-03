Jeux vidéo : «Call of Duty» sait se venger des tricheurs

Lancé en octobre dernier, le système anti-triche Ricochet a activé une nouvelle fonction qui rend les joueurs quasi invincibles face aux tricheurs.

Le système anti-triche Ricochet d’Activision porte désormais bien son nom. Introduit en fin d’année dernière dans les jeux «Call of Duty: Vanguard» et «Call of Duty: Warzone», il avait déjà permis d’améliorer l’expérience de jeu en bannissant près de 50 000 comptes de joueurs faisant usage d’outils de triche. Il vient à présent de se doter d’une nouvelle aptitude qui rend la monnaie de leur pièce aux tricheurs. Activision dit avoir testé et déployé dans le monde la nouvelle fonctionnalité Damage Shield dans sa franchise de jeu de tir à la première personne.