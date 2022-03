Calme plat aux bureaux de la présidence

De nombreux militaires étaient déployés autour de l'enceinte des bureaux de la présidence malgache à Antananarivo, dont l'armée a pris le contrôle lundi.

Trois véhicules blindés montés de mitrailleuses et trois camions militaires. ¨Plusieurs dizaines de soldats portant des bérets rouges étaient postés devant les bureaux mardi matin. L'avenue menant à ce palais d'Ambohitsorohitra a été fermée à la circulation. Plusieurs dizaines de badauds observaient la scène de loin.

Les militaires, la plupart faisant preuve d'une attitude décontractée, étaient postés en petits groupes à l'intérieur et à l'extérieur du palais. "Il n'y pas eu de confrontation cette nuit; la situation est calme", a commenté un sergent du 1er régiment des forces d'intervention d'Ivato, face aux grilles du portail d'entrée et à un pilier en pierre abattus lors de l'assaut lundi soir. "On nous a dit de rester au moins la demi-journée", a-t-il ajouté sous couvert d'anonymat.