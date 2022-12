Anne Calteux Dépendance énergétique de l'Europe: «Nous avons été un peu naïfs sur ce coup»

La séquence du 7 décembre

Désormais, «on s'engage avec différents pays et chaque fois, on fait attention à ce que nos conditions d'entrée soient respectées». Globalement à ses yeux, l'Europe reste forte, portée par un couple franco-allemand renouvelé et qui doit encore trouver son terrain d'entente. «Ce sont deux piliers de l'Union européenne tout à fait conscients de leur rôle».