Anne Calteux «L'UE est très sociale, elle l'a prouvé lors de la crise du Covid»

La séquence du 9 décembre

L'Europe est-elle assez sociale aujourd'hui? «Oui, l'Europe est très sociale, assure Anne Calteux, directrice de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg. C'est d'ailleurs l'une des six priorités de la présidente de la Commission européenne Ursula von Der Leyen».

Anne Calteux note que l'UE a fêté récemment le 5e anniversaire du socle européen des droits sociaux. «Depuis 2017, la Commission a proposé 130 initiatives dans ce domaine, souligne la Luxembourgeoise. En outre, elle a investi énormément d'argent pour soutenir les petites et moyennes entreprises, pendant la crise du Covid».

Dans le domaine de l'environnement, Differdange a été la seule ville luxembourgeoise à être retenue dans le projet européenne «Smart Cities». Differdange s'est ainsi engagée à devenir neutre au niveau des émissions de CO2, d'ici 2030.

«J'adore 'Daft Punk', un groupe qui propose différents registres, de la pop à la musique classique» -

La séquence du 8 décembre

Comment rendre l'Europe… sexy? La question peut être piège quand on la pose à la directrice de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg. «Je veux expliquer l'Europe, mettre en avant les avantages de l'Europe, pour que les gens en parlent», répond Anne Calteux, qui tient des conférences, organise des dialogues de citoyens et échange avec des représentants de gouvernements.

Et les jeunes dans tout ça? «Ils sont conscients de tous les enjeux et beaucoup croient en la capacité de l'Europe de surmonter ses problèmes. Ils ont beaucoup d'idées très innovantes, portent un regard neuf, il faut absolument les inclure dans nos réflexions et nos décisions».

«The Cure, c'est mon premier amour musical. La chanson ''A Forest'' a été comme un coup de foudre, très très intense, j'avais 15 ans» Anne Calteux

La séquence du 7 décembre

Comment sortir de cette crise de l'énergie qui agite l'Europe? Directrice de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, Anne Calteux met en avant les économies d'énergie impératives en ce moment, mais aussi la nécessité de «diversifier les fournisseurs». La guerre en Ukraine a mis en lumière les limites de l'approvisionnement sur le continent, particulièrement dépendant du gaz russe, mais «nous avons appris de nos erreurs», souligne Anne Calteux, n'hésitant pas glisser que «nous avons été un peu naïfs sur ce coup-là».

Désormais, «on s'engage avec différents pays et chaque fois, on fait attention à ce que nos conditions d'entrée soient respectées». Globalement à ses yeux, l'Europe reste forte, portée par un couple franco-allemand renouvelé et qui doit encore trouver son terrain d'entente. «Ce sont deux piliers de l'Union européenne tout à fait conscients de leur rôle».

«C'est le moment d'agir ensemble. Chaque fois qu'il y a eu une crise, on dépasse nos différences et on avance ensemble», poursuit Anne Calteux, glissant au passage, comme un message, l'une de ses chansons préférées: «Sweet Dreams» de Eurythmics.

«À chaque fois qu'il y a eu une crise, on dépasse nos différences et on avance ensemble». Anne Calteux

La séquence du 6 décembre

L'augmentation des prix de l'énergie ne remonte pas au déclenchement de la guerre en Ukraine, souligne Anne Calteux. «On avait déjà subi de très fortes tensions sur le marché énergétique fin 2021, suite à la reprise économique post-Covid», explique la directrice de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg.

Les sanctions contre la Russie ont aussi eu un «effet évident» sur le coût de l'énergie, admet Anne Calteux. «Mais on ne pouvait pas laisser simplement regarder faire Moscou, qui viole les règles de l'ordre international, relève-t-elle. L'Union européenne devait agir. La paix, notre sécurité et nos valeurs communes européennes sont en jeu».

J'aime le chanteur Sascha Funke, qui a beaucoup d'énergie. -

La séquence du 5 décembre

Le rôle d'Anne Calteux est d'expliquer les missions de la Commission européenne et d'expliquer quelles sont les conséquences pour les différents acteurs de la société luxembourgeoise. La juriste de formation est les «yeux et les oreilles» de l'Europe au Grand-Duché.

Selon un récent sondage européen, 60% des résidents luxembourgeois ont confiance dans l'Europe et 60% ont une image positive de l'UE. «L'Europe fait beaucoup de choses et que ça prend parfois un peu de temps avant que les gens s'en rendent compte, souligne la Luxembourgeoise. Faire de l'UE un bouc émissaire est trop réducteur».