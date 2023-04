Sold-out: Calum Scott et son «Bridges World Tour 2023» en concert à l'Atelier

Concert

Grâce à sa voix puissante et à son écriture qui laisse transparaître l'âme, Calum Scott crée le genre de chansons qui résonnent profondément et qui accompagnent les moments les plus significatifs de notre vie. Son titre phare, «You Are The Reason», est certifié disque de platine et a été écouté plus d'un milliard de fois dans le monde entier.