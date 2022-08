Géant du prêt-à-porter : Camaieu placé en redressement judiciaire

«Nous prenons acte de la décision du tribunal qui prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à la demande de Camaieu» a indiqué la direction, précisant travailler «dès à présent au plan de continuation», l’objectif de l’enseigne, qui emploie 2.571 salariés, «étant de préserver l’activité de l’entreprise et de la marque Camaieu».

Déjà fragile en 2020

«Cette décision doit permettre à Camaieu, marque historique du textile français de disposer d’une période d’observation puis de présenter un plan de continuation afin de poursuivre la transformation initiée par le groupe et assurer ainsi la pérennité de l’entreprise», a indiqué dans un communiqué le groupe Hermione People and Brands (HPB), la division distribution de la FIB de l’homme d’affaires bordelais Michel Ohayon.

«Déjà très fragile au moment de sa reprise» en 2020 «Camaieu a été confronté à une vague de crises successives majeures et sans précèdent due à la crise COVID, aux confinements répétés (...) et à la désorganisation du transport mondial», selon le communiqué. HPB cite aussi une «cyberattaque d’une ampleur exceptionnelle ainsi que les conséquences de la guerre en Ukraine et l’augmentation du prix des matières premières».