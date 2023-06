«Ils m’attendaient en bas de l’ascenseur avec une lacrymo»

«Ils sont entrés par les jardins, en journée, avec facilité, dit Dan. Ils ont ouvert la porte-fenêtre qui était basculée sans forcer. Ils ont dû faire du repérage. On a vu par après qu’ils avaient manipulé l’éclairage des caves et bloqué des entrées». «Quand j’ai pris l’ascenseur, ils l’ont su, car le bouton au sous-sol s’allume. Ils m’attendaient à la sortie, relate Eva. J’ai été aveuglée par une lampe torche et reçu du gaz dans les yeux».

«Ils étaient trois, dont un qui me matraquait la tête»

Elle jette sa panière sur son agresseur, bat en retraite et ferme la porte de l’ascenseur in extremis. Pendant qu’Eva remonte, Dan, alerté par les cris ayant résonné dans la cage d’escalier, dévale les marches. Au sous-sol, il reçoit le même accueil. «Ils étaient trois, dont un qui me matraquait la tête». Dan se défend, s’écorchant les poings sur des masques. «Ma hantise était de m’évanouir sous les coups, croyant qu’Eva était toujours à la cave». Peur partagée à l’étage. «Alors que je cherchais mon mari, j’ai entendu comme deux coups de feu, dit Eva. Dans un état de panique indescriptible, j’ai activé l’alarme de l’ascenseur, ce qui a fait fuir les cambrioleurs, et j’ai appelé la police».