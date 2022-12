Une série de cambriolages réalisés en pleine journée

Plusieurs maisons unifamiliales et appartements ont été ciblés par les malfrats, qui ont une technique bien rôdée, indique la police. Les voleurs sonnent à la porte de la maison ou de l'appartement ciblé pour déterminer si l'habitation est occupée afin d'y rentrer sans encombre.

Les forces de l'ordre ont demandé aux personnes ayant des informations sur les véhicules suspects et sur les témoins repérées aux abords des immeubles ou dans ces immeubles au moment des faits de les transmettre au commissariat de police de Diekirch (Tél. : 2 44 80 1000) ou via e -mail (spj.rgb@police.etat.lu). «Si, dans les prochains jours, des véhicules ou des personnes suspects sont remarqués à proximité d'habitations, ces découvertes doivent être immédiatement signalées à la police via le numéro d'urgence 113», a alerté la police.