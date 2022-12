Une dizaine de cambriolages en moins de 24 heures au Luxembourg

Dans son bulletin, la police grand-ducale fait état de nombreux vols avec effraction commis ces dernières 24 heures dans plusieurs communes du pays. Mercredi, un ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits dans une maison située rue du Neuf Septembre à Luxembourg-Cessange en forçant la porte du balcon. Tous les locaux ont été fouillés et divers objets de valeur dérobés.

Toujours mercredi, peu avant 13h, une inconnue a été surprise par une personne en train d'essayer de forcer la porte du balcon d'une maison individuelle située rue de Trèves, à Luxembourg-Cents. La personne suspecte a ensuite pris la fuite dans une direction inconnue. Entre 17h15 et 18h, un cambrioleur s'est introduit dans une maison située boulevard Jules Salentiny à Luxembourg-Cents et a fouillé les pièces d'habitation. Le malfaiteur a vraisemblablement pris la fuite avec des bijoux, précisent les autorités.

Des cambriolages de caves

Un autre vol avec effraction a été commis mercredi entre 15h30 et 20h15 dans une maison rue Metzerlach, à Soleuvre. Un inconnu s'est apparemment rendu à l'arrière de la maison par un passage latéral, où il a cassé une fenêtre avant d'accéder à l'intérieur de l'habitation.

Entre mercredi 16h et ce jeudi matin 6h30, un voleur s'est introduit par effraction dans une maison rue de l'Usine à Belvaux, en forçant la porte de la cave. Après avoir fouillé toutes les pièces à la recherche d'objets de valeur, il a pu s'enfuir sans être identifié. La police a également recensé des cambriolages de caves rue du Verger à Luxembourg-Verlorenkost, rue de Rollingergrund à Luxembourg et rue Pierre-Dupong à Bettembourg, qui se sont produits mercredi et jeudi.