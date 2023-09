«Même les policiers nous ont confié qu'ils sont submergés»

«Depuis vendredi dernier, nous avons eu quatre cambriolages. Ils ont d'abord pris, de nuit, un vélo à la cave, puis un autre, en plein jour, ainsi que du vin et des costumes. On les a vus partir! Samedi, quelqu'un a tenté de forcer la porte d'entrée. Ils ont réussi la nuit suivante. On suppose que ce sont les mêmes. Ils ont pris six PC dans mon local commercial et un sac avec une montre».

Christophe, dont l'entreprise est installée dans un immeuble à Bonnevoie-Verlorenkost, et les autres locataires saturent. «Ça fait beaucoup et nous sommes à 100 mètres du commissariat et de l'école de police. Même les agents nous disent qu'ils sont submergés. Ils ont relevé les empreintes, mais ensuite on n'a plus eu de nouvelles», poursuit Christophe, qui s'enferme désormais dans le local pour travailler.

Une quarantaine en une semaine

Chantiers, caves, logements... Selon les bulletins de police, plus d'une quarantaine de cambriolages ont été recensés depuis une semaine au pays. Leur nombre avait grimpé de 31,68 % entre 2021 et 2022. Avec un taux d'élucidation de 15,9 % en 2021.

Matteo et sa femme allaient partir en vacances en juin quand leur logement au Kirchberg a été visité. «Tout était renversé», dit-il. Le butin: une montre et de l'argent liquide. «Le menuisier venu changer la serrure m'a dit que c'était la huitième qu'il faisait, pour cette raison, dans la rue en trois mois». Et trois mois plus tard, seule la serrure lui a été remboursée. «C'est lent. Je n'ai toujours pas le procès-verbal et sans, l'assurance ne peut rien faire». Christophe attend aussi. «On m'a parlé de quinze jours. Je vais devoir investir pour des PC».