Luxembourg: Cambriolages: «Surveiller oui, mais jouer au shérif non»

«Nous n'étions pas à la maison et j'ai reçu une alerte sur mon GSM car l'alarme s'était déclenchée. J'ai vite appelé des gens de la rue qui ont vu deux femmes s'échapper à toute allure en voiture». Le 1er novembre, en pleine journée, vers 14 h, Rita* a été confrontée à une tentative de cambriolage de sa maison de Contern. «La porte a été endommagée avec des outils, mais les voleurs ont été chassés par l'alarme.

Une de ses amies a eu moins de chance. «Ils cherchent des bijoux et de l'argent», raconte Rita, qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux. «Il ne faut pas que les gens jouent aux shérifs, mais qu'ils surveillent et alertent si quelque chose est suspect. Cela peut éviter le passage à l'acte», dit-elle.

«Ne cherchez pas le contact»

La police constate une hausse des cambriolages à l'approche de l'hiver. «Ils ont surtout lieu quand les occupants sont absents, en journée et en début de soirée», explique Tim Pauly, commissaire en chef auprès du Service national de prévention de la criminalité de la police. La nuit précoce aide à repérer les maisons vides. Il invite à simuler une présence «en programmant l'allumage de lampes, en allumant la télévision à distance». Fermer tous les volets «peut aussi donner l'impression que la maison est vide».

Si en rentrant vous constatez que vous avez été cambriolé, «ne touchez à rien, appelez le 113 et si possible restez à l'extérieur. Le voleur peut être encore là. S'il y a quelqu'un, faites du bruit, allumez les lumières pour faire fuir la personne. Ne cherchez pas le contact, avec le stress, on ne sait pas quelle serait sa réaction».