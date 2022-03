Nouvelle vie : Camélia Jordana aime les barbus

Alors que son premier album éponyme sort ce vendredi, l’ex-candidate de «Nouvelle Star» se confie sur sa nouvelle vie.

Oui. Il faudra qu’il aime la musique, qu’il me fasse beaucoup rire et qu’il soit très attentionné. Physiquement, j’aime les bruns aux yeux bleus et avec de la barbe! Mais par principe, je ne pourrais jamais sortir avec un fan. Ça me gênerait car la relation ne serait pas égalitaire. Ça serait trop facile!