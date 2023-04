Des faux journalistes tuent un ex-député en direct

Atiq Ahmed, 61 ans, emprisonné depuis 2019 et condamné pour enlèvement, répondait aux questions des journalistes samedi soir lorsqu'il a été abattu par balle ainsi que son frère Ashraf, ont montré des images de la chaîne indienne de télévision Aaj Takand. «Selon les premières informations, trois personnes se faisant passer pour des journalistes les ont approchés et ont ouvert le feu», a expliqué un responsable de la police, Prashant Kumar. «Les assaillants ont été arrêtés et leur interrogatoire est en cours».

Liés au milieu de la criminalité

Les deux frères étaient liés aux milieux de la criminalité en Inde et l'ancien député faisait face à plus d'une centaine d'accusations, notamment pour meurtre et agression. L'un des assaillants portait une caméra et l'autre un micro portant le logo de la chaîne, selon des médias locaux. La police de l'Uttar Pradesh avait annoncé plusieurs jours auparavant avoir tué lors d'une fusillade le fils âgé de 19 ans de l'ex-député et un complice, tous deux recherchés dans une affaire de meurtre.