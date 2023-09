Le Luxembourg en bref: Une caméra pour observer le ciel luxembourgeois

Le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch, la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer (SPD), la ministre de la Mobilité Katrin Eder (Verts) ainsi que le maire de Trèves, Wolfram Leibe (SPD), ont conclu vendredi un accord visant à renforcer les grandes liaisons entre Luxembourg, Trèves, Coblence et la Rhénanie du Nord-Westphalie (Cologne et Düsseldorf). Trois trains directs devraient circuler chaque jour d'ici décembre 2025 contre un seul actuellement entre Luxembourg et Düsseldorf.