«Caméra Café» version mélodrame

La version longue de l'habituel très court «Caméra Café» bénéficie d'un scénario qui voit ses héros quitter leur traditionnelcouloir d'entreprise pour se perdre dans le «vrai» monde.

Entre espoir et crainte, six employés de la société Geugène montent àParis pour participer à un séminaire de motivation dans ce long métrage filmé par Charles Nemes et rebaptisée «Le Séminaire - Caméra Café». Parmi eux, Hervé (Bruno Solo), délégué syndical duplice, et Jean-Claude (Yvan Le Bolloc'h), le «roi de la vente».