Finale de la Ligue des champions : Camila Cabello a trouvé les supporters très malpolis

La chanteuse, qui s’est produite juste avant la finale de la Ligue des champions, s’en est prise aux supporters avant d’effacer ses tweets.

«Je n’arrive pas à croire que les gens aient chanté leurs hymnes si fort durant notre spectacle», a écrit sur Twitter la chanteuse. «Mon équipe et moi avons travaillé si dur et pendant si longtemps pour apporter de bonnes ondes et offrir un bon spectacle. C’était très malpoli», a indiqué l’ex de Shawn Mendes, avant d’ajouter «Mais peu importe. Je suis contente si vous avez apprécié».