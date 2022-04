Confidences : Camila Cabello confie la vraie raison de son audition à «X Factor»

Camila Cabello a confié à James Corden qu’elle avait choisi le télécrochet, lorsqu'elle avait 15 ans, pour une raison bien précise liée à un célèbre chanteur.

On a parfois tendance à l’oublier, mais Camila Cabello s’est fait connaître grâce à sa participation à la version américaine de «X Factor», en 2012. C’est dans ce télécrochet qu’a été formé le groupe Fifth Harmony. La chanteuse de 25 ans, à bout à cause des paparazzis , en a fait partie jusqu’à son départ, en décembre 2016.

Invitée de James Corden pour la séquence «Carpool Karaoke», l’ex-compagne de Shawn Mendes a révélé la véritable raison pour laquelle elle avait auditionné pour la deuxième saison du programme. «J’avais 15 ans et j’étais une immense fan de One Direction. J’hésitais entre «The Voice» et «X Factor» et je me suis dit que One Direction serait dans «X Factor» (ndlr: c’est dans la version britannique que le groupe a été créé) et c’est pour ça que j’ai passé le casting», s’est souvenue Camila.