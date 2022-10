Insolite : Camila Cabello pense avoir observé un OVNI

La chanteuse a raconté qu’elle avait capturé en vidéo, alors qu’elle faisait une randonnée, ce qu’elle croit être un objet volant non identifié.

Moment étrange pour Camila Cabello lors d’une récente tournée en Amérique du Sud. Lors d’un jour de congé, elle est allée faire une randonnée en montagne avec ses parents. C’est alors qu’elle filmait son papa et sa maman que quelque chose est apparu dans le ciel.

«Je ne fais pas partie de ces gens qui veulent à tout prix croire qu’ils ont vu quelque chose alors qu’il n’y avait rien. Je suis plutôt d’un naturel sceptique. Je suis déjà bien assez fascinée par ce qui se passe ici sur Terre», a d’emblée prévenu la chanteuse cubano-américaine sur le plateau du «Tonight Show» de Jimmy Fallon jeudi. La vidéo en question a ensuite été diffusée. On y voit effectivement un objet noir traverser le ciel au-dessus de ses parents à grande vitesse.

«Les aliens m'ont fait confiance»

Et d’ajouter sur le ton de la plaisanterie: «Si les aliens me font assez confiance pour s’être montrés devant moi, je ne veux pas leur donner l’impression que je les exploite en vous montrant la vidéo dans cette émission». Dans tous les cas, la séquence a suscité des interrogations sur le plateau. Y compris de la part de Jimmy Fallon qui a qualifié la vidéo de «très cool» et de «très excitante».