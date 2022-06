France : Camille Combal poste une première photo étrange de son bébé

Papa depuis peu, l’animateur star de TF1 a partagé un cliché étonnant de son enfant sur Instagram.

Si Camille Combal est omniprésent sur TF1, chaîne sur laquelle il anime «Danse avec les stars», «Mask Singer», «Une famille en or» ou encore «Et alors?», pour ne citer qu’elles, il est nettement plus discret en ce qui concerne sa vie privée. Le Français de 40 ans évoque très rarement son épouse, la journaliste Marie Treille Stefani, et encore moins leur enfant, né en 2022 mais dont on ne connaît ni le jour de venue au monde ni le sexe ni le prénom.