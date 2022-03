Réunion publique : Camille Gira conspué pour l'usine d'asphalte

ESCH-SUR-ALZETTE - Face à 200 personnes plus que remontées, le secrétaire d'État à l'Environnement Déi Gréng a eu du mal à se faire entendre jeudi soir.

Les riverains de la zone industrielle «Um Monkeler», entre Esch-sur-Alzette et Schifflange, avaient la dent dure, jeudi soir, contre le secrétaire d'État à l'Environnement, Camille Gira (Déi Gréng) à l'hôtel de ville. Interpellé, interrompu, parfois même conspué, ce dernier à eu du mal à se faire entendre. Et pour cause, un ministre écolo en train de défendre bec et ongles l'installation d'une usine hautement polluante, ça fait désordre.

Redoublant d'arguments techniques et se retranchant derrière «l’État de droit» et les «lois et règlements» auxquels son ministère doit se soumettre, Camille Gira n'a pas convaincu. Loin de là. Il s'est attiré les foudres de la salle à plusieurs reprises et particulièrement lorsqu'il a proposé d'installer un feu rouge à l'entrée de la zone «Um Monkeler» afin de juguler le trafic. L'indignation et les quolibets ont redoublé lorsqu'il a annoncé que ces travaux démarreraient en automne et coûteraient quelque 400 000 euros.