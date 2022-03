Camille, l'électron libre de la chanson française

HOLLERICH - Tous ceux qui l'appellent encore la «Björk

française» sont bien loin du compte.

Ici, l'air, la terre, l'eau sont ses outils de travail. Et bien sûr, la voix. Du murmure au chant de soprano, elle l'exploite, la pousse jusqu'à ses retranchements les plus enfouis au risque que ceux que ça déconcerte jugent la démarche un brin pompeuse.

«Camille c'est une folle qui s'la pète», disent-ils. Facile. La facilité, ça, l'artiste évite. Sur «Music Hole», elle se livre corps et âme. Âme comme en anglais, «soul», un des styles musicaux qu'on y retrouve. Sur «Gospel With No Lord», elle se glisse dans la peau d'une «sister» chantant dans la chorale d'une église baptiste noire de La Nouvelle-Orléans. Elle appréhende la crise financière sur le single suivant, «Money Note».

Camille, toujours aussi folle? Sur «Music Hole», la chanteuse boude les instruments. Si elle peut les remplacer par l'utilisation du corps, elle y va franco. Claquements de doigts, tapements de pieds, battements de la main sur la poitrine et les genoux, clapotements dans une bassine d'eau et beatbox résument son orchestre. Le tout posé sur pistes séparées, et nous voilà avec l'une des plus belles surprises de l'année.