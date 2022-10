Carnet rose : Camille Lellouche a accouché: «C'est fou, c'est un truc de malade»

Elle n'avait visiblement pas pris la mesure du chamboulement que représente la naissance d'un enfant: «Autant avant, tous mes amis qui avaient des gosses je les esquivais parce que quand t'en as pas, t'as pas envie de te taper les pleurs, les couches et les machins et mes potes me disaient: ''Tu verras c'est extraordinaire, tu vas vivre des trucs merveilleux et tu vas te demander ce qu'était la vie avant''. Donc évidemment j'avais envie de les exploser». Sauf que «bah je suis complètement la même. Je ne savais pas ce que c'était la vie avant. C'est fou, c'est un truc de malade».