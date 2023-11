Camille Lellouche va repêcher les éliminés de «The Voice»

«Et si ''The Voice'' offrait une seconde chance aux talents?» TF1 a indiqué mardi sur les réseaux sociaux qu'une nouvelle compétition débarquerait en parallèle de l'émission «The Voice» diffusée prochainement sur la première chaîne française. Intitulé «The Voice, Comeback», le programme sera animé sur MyTT1 par Camille Lellouche. Dans les coulisses, la chanteuse et humoriste ira repêcher huit talents en qui elle croit. Ceux-ci s'affronteront ensuite dans une mini-compétition et le vainqueur intégrera «The Voice» directement en demi-finale aux côtés des candidats de Vianney, Zazie, Mika et Bigflo et Oli.