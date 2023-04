Le Luxembourg en bref: Un camion en feu à Bech

Le gouvernement a invité les syndicats OGBL et LCGB, ainsi que la Fedil, représentant des industriels, à une tripartite sectorielle. Elle sera l'occasion de «discuter de la situation économique et des défis à relever pour consolider et développer le secteur de l’industrie luxembourgeoise», a indiqué le gouvernement, aux députés Mars Di Bartolomeo et Dan Biancalana (LSAP).