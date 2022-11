Un bilan globalement positif pour le camping au Luxembourg

L'ASBL Camprilux dresse un bilan positif de la dernière saison estivale. «Après les années 2020 et 2021, marquées notamment par la crise du coronavirus et les inondations, l'activité de camping au Luxembourg a bien repris», comme le souligne l'association des propriétaires de campings et hébergements privés au Luxembourg dans un communiqué, lundi. La majorité de ses membres a déclaré avoir atteint, voire dépassé, le niveau de 2019.