Camron, 16 ans, a disparu depuis cinq jours

Camron Pereira De Sousa, âgé de 16 ans, a été vu pour la dernière fois le jeudi 20 avril au Lycée Belval et a disparu depuis, fait savoir la police grand-ducale ce mardi en fin de journée. Il portait un pull à capuche, un pantalon clair et des chaussures de sport au moment de sa disparition. «De corpulence mince», le jeune garçon mesure environ 1,70 m, a le teint mat et les cheveux noirs coupés courts.