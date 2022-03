CAN-2008: L'Egypte retrouvera la Côte d'Ivoire en demies

CAN-2008: L'Égypte retrouvera la Côte d'Ivoire en demies

L'Égypte a logiquement battu l'Angola (2-1), lundi à Kumasi en quarts de finale de la Coupe d'Afrique, et s'apprête à retrouver en demies -finales la Côte d'Ivoire, grand favori du tournoi.

Les Égyptiens, plus forts collectivement, plus sûrs techniquement et plus expérimentés, ont maîtrisé les Palancas Negras, qui atteignaient ce niveau de la compétition pour la première fois de leur histoire.