Des dizaines de milliers d'habitants priés de fuir les feux de forêt «extrêmes»

«C'est une question de vie ou de mort»

Environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation, et 36 000 autres sont en état d'alerte et prêtes à fuir. «Nous insistons sur l'importance absolue de suivre immédiatement les ordres d'évacuation», a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse. «C'est une question de vie ou de mort pour les gens qui se trouvent dans ces propriétés, mais aussi pour les secours qui sont parfois contraints de revenir et de prier les gens de partir».

Le nord également touché

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré s'être entretenu avec le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, de la «situation des incendies de forêt en évolution rapide et incroyablement dévastateurs» et a promis des ressources fédérales. Des pompiers d'Australie, du Mexique, du Brésil et du Costa Rica, ainsi que de l'est du Canada, aident la Colombie-Britannique à combattre les flammes.