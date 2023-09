Canada: Un haut responsable s'excuse après l'ovation d'un ex-soldat nazi

Antony Rota a présenté ses «excuses les plus sincères aux communautés juives partout au Canada et dans le monde».

Le président de la Chambre des communes canadienne a fait son mea culpa. Vendredi, Antony Rota avait fait applaudir Yaroslav Hunka, un immigrant ukrainien âgé de 98 ans. Il l’a présenté comme «un vétéran ukraino-canadien de la Seconde guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes» et «un héros ukrainien et un héros canadien».

Trudeau nie toute implication

«Vendredi (…) après le discours du président de l’Ukraine, j’ai salué une personne dans la galerie et j’ai ensuite pris connaissance de nouveaux renseignements qui me font regretter de l’avoir fait», a affirmé Rota, dans une déclaration écrite. Il a expliqué être à l’origine de cette initiative, Hunka étant de sa circonscription, raison pour laquelle on a porté son attention sur lui. «Je tiens particulièrement à présenter mes excuses les plus sincères aux communautés juives partout au Canada et dans le monde», a-t-il poursuivi, ajoutant «être le seul responsable de cette initiative» et assumer l’entière responsabilité de ses actes.