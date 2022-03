Télévision : «Canal+» lance une offre pour les fans de séries

«Canal+» a dévoilé lundi une nouvelle offre à prix réduit dédiée aux fans de séries, «Canal+Series». Selon le groupe, ce n'est pas une réponse à Netflix.

Il s'agira de créations originales du groupe Canal+, dont Engrenages, Hippocrate, Versailles, ou Guyane, et prochainement la nouvelle série événement Vernon Subutex, plus des grandes séries internationales comme Killing Eve, L'Amie prodigieuse ou Gomorra.

Lancée dès mardi, l'offre inclura 150 séries et environ 5 000 épisodes, qui seront à 90% en exclusivité totale, a annoncé le groupe lors d'une conférence de presse. Il s'agira de créations originales du groupe Canal+, dont Engrenages, Hippocrate, Versailles, ou Guyane, et prochainement la nouvelle série événement Vernon Subutex, plus des grandes séries internationales comme Killing Eve, L'Amie prodigieuse ou Gomorra, et des séries cultes comme 24H Chrono, Twin Peaks, Buffy ou X-Files, via notamment des accords avec Showtime, FX et Warner.