Cancer pédiatrique: «Maman, papa, vous venez avec moi à l’hôpital?»

Aujourd'hui, chaque parent a droit à un certain nombre de jours si son enfant est malade (douze jours jusqu'aux 4 ans de l'enfant, 18 jours entre 4 et 13 ans et cinq jours au-delà uniquement en cas d'hospitalisation). Ce quota de jours peut être augmenté (pour une durée maximale de 52 semaines) si l'enfant est hospitalisé plus de deux semaines ou s'il est atteint d'un cancer évolutif. Mais les parents ne peuvent pas les prendre en même temps.