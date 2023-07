Malgré la chaleur écrasante, Enza et ses amies gardent le sourire.

Frappé par la canicule, tout le sud de l’Europe tente vaille que vaille de s’adapter aux chaleurs extrêmes. Or, Espagne, France, Italie sont autant de spots de vacances prisés des résidents luxembourgeois. Et cet été caniculaire n’échappe pas à la règle. Résidente luxembourgeoise, Mariella passe ses vacances en Italie, et la trouve… saumâtre. «C’est invivable! Ce n’est pas l’été, c’est un fourneau. Avoir plus de 40°C et ne pas pouvoir sortir de chez soi… Je ne pensais jamais devoir dire cela un jour, mais… j’ai hâte de rentrer».

Enza, de Walferdange, est actuellement à Milan, avant de prendre dimanche la direction des Pouilles, plus au sud. «C’est l’enfer ici! Il faisait 32°C hier soir vers 20h30, et plus de 40° au pic de la journée. Nous sommes vraiment dans un four, il n’y a pas beaucoup d’air. Mais les gens continuent de vivre, car ce sont les soldes actuellement, et ils se réfugient dans les magasins où il y a la climatisation».

Par contre, dans les Pouilles, plus rurales et surtout plus méridionales, celle qui tient un commerce dans la capitale s’attend à ce que «la vie s’arrête complètement entre 11h et 18h. S’il fait trop chaud, nous nous baignerons dans la mer Ionienne». Résident luxembourgeois lui aussi, Maurizio confirme: «j’étais dans les Pouilles jusqu’à mercredi matin, et on vit dans un four ventilé là-bas».

«On suffoque, il n’y a pas d’air»

Contraints de s’adapter aux conditions, ces autres résidents le sont également. Comme Giuseppe, qui a préféré «la fraîcheur de la visite du musée Ferrari à Modène aux 41°C ambiants à l’extérieur», ou Cosimo, en vacances en Calabre, qui «se baigne entre 6 et 9h le matin, puis de 18h à 20h30». Quant à Alessandra, elle connaît des températures de 30°C à 9h du matin dans le Frioul, au nord-est de la Botte. «Mais surtout, nous subissons des orages très violents en soirée, qui nous empêchent de dormir avec les fenêtres ouvertes».

Elle s’apprête à mettre le cap plus au sud, en-dessous de Pescara, où elle va rejoindre sa mère âgée de 73 ans. «Elle ne bouge pas de la maison de toute la journée. Et surtout, il faut boire, boire, boire. Et les trajets en voiture sont catastrophiques», témoigne Alessandra.

Autre contrée, même combat. Charline, Alex et leurs deux enfants de 4 et 2 ans et demi ont établi leurs quartiers à Mallemort, en France, entre Avignon et Aix-en-Provence. «C’est la troisième fois que nous venons ici, et franchement, c’est le plus chaud que nous ayons connu. Il fait autour de 35°C, mais le ressenti est pénible, on suffoque, il n’y a pas d’air. Nous sommes venus à la Pentecôte, et c’était bien plus agréable».

«L'Italie garde encore de beaux jours devant elle»

Le jeune couple a dû adapter son programme pour les petits, en fonction de la météo. «Pas question d’aller visiter Avignon, ce serait trop compliqué avec le petit. Il transpire dans sa poussette. Le matin, nous allons à la piscine après le petit-déjeuner, et nous y retournons en fin de journée. La journée, nous restons cloîtrés dans notre mobilhome».

Cette canicule n’étonne pas outre mesure Enza, habituée des voyages dans la Botte. «Je ne vois pas vraiment la différence avec l’été dernier. Nous avions 40°C en Sardaigne». Et loin d’elle l’idée de modifier de quelque manière ses plans de vacances. «Été = chaleur = sud! Et puis sinon, ce serait pour aller où? Même au nord, il fait chaud. Non, non, je ne changerai pas».

A l’instar de Claudia qui avoue «avoir hâte d’aller en vacances en Italie souffrir de la chaleur». «Ce qui est normal pour nous», ajoute cette résidente d’origine transalpine. Canicules ou réchauffement climatique, l’Italie garde encore de beaux jours devant elle comme merveilleuse terre de vacances.