La canicule, première menace d'un Luxembourg vieillissant

LUXEMBOURG – Les vagues de canicule qui ne cessent de se reproduire – et de s'intensifier – menacent la vie des séniors de plus en plus nombreux. Pour éviter une surmortalité, des investissements sont nécessaires.

Fontaine Les vagues de chaleur vont se multiplier au Luxembourg. Vincent Lescaut

Alors que les pays de la Méditerranée ont suffoqué tout l'été sous des températures record, le Luxembourg échappe – pour l'instant – aux vagues de chaleurs, même si la hausse des températures actuelle rappelle l'implacable dynamique: le réchauffement climatique s'intensifie et menace directement les populations les plus âgées.

62 000 décès en Europe l'été dernier

Selon les scientifiques, la chaleur a fait 62 000 décès en Europe l'été dernier, et rien ne permet d'imaginer que ces ordres de grandeur ne seront plus atteints sans solutions de long terme pour protéger les anciens les plus fragiles.

Interrogés, ni le Statec, ni le ministère de la Famille n'étaient en mesure d'établir des statistiques concernant le Luxembourg, et les chiffres des décès dans le pays n'ont pas permis d'étayer une surmortalité durant les mois d'été.

Néanmoins, et compte tenu du vieillissement de sa population, le Luxembourg ne peut pas se considérer exempté des risques qui pèsent sur ses séniors. Mis en place après l'épisode dramatique de 2003, le plan national canicule permet notamment «une prise en charge spécifique» des personnes isolées de plus de 75 ans, qui peuvent bénéficier «de visites de surveillance et de soins en cas de forte chaleur».

Et le ministère de la Famille de maintenir «un contact régulier» avec les maisons de soins et CIPA, en première ligne face à ce défi. Interrogé, le gestionnaire de structures d'hébergement pour personnes âgées Servior insiste en priorité sur «l'hydratation régulière» et sur les décisions de bon sens, comme la limitation des activités physiques ou «d'animation ne nécessitant pas d'effort physiques dans des endroits climatisés ou frais».

Voilà pour les mesures en période d'alerte. Mais la préservation de la santé des plus fragiles dans un contexte de hausse pérenne des températures repose également sur des investissements structurels. «L'une des clés est de veiller à construire à l'avenir systématiquement des logements d'hébergement climatisés et d'isolation contre la chaleur (…) Avec des systèmes de rafraîchissement maintenant une régulation adéquate entre la température externe et interne. Pour éviter tout choc thermique», détaille Servior.

Un personnel formé

Mal utilisées, les climatisations individuelles «sont sources de refroidissements et de grippes», une autre menace pour les personnes âgées. Enfin, le premier gestionnaire de structures d'hébergement pour personnes âgées insiste également sur la formation du personnel, «aux gestes essentiels pour soulager les séniors souffrant de la chaleur».

Interrogé, le gouvernement n'a rien précisé sur la mise en place de nouvelles mesures, directives ou investissements à plus long terme.